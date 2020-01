Roma, grave infortunio al ginocchio per Zaniolo

ROMA

Brutte notizie per Niccolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso alla mezz'ora di Roma-Juventus è uscito dal campo in lacrime per un infortunio al ginocchio destro e si teme la rottura del crociato anteriore. Dopo una splendida discesa di 40 metri, Zaniolo ha subito un fallo da De Ligt ma più che altro è sembrato mettere male il piede sul terreno, per poi accasciarsi e chiedere il cambio. Sostituito da Under, è uscito dal campo in barella (consolato anche da Cristiano Ronaldo) ed è stato trasportato a Villa Stuart. Roma, infortunio per Zaniolo: fuori in barella

Getty Images Zaniolo alla mezz'ora di Roma-Juventus è uscito dal campo in lacrime per un infortunio al ginocchio destro: trasportato fuori dal campo in barella, è stato sostituito da Under. Poi il responso: rottura del legamento crociato anteriore.







Zaniolo è stato raggiunto in clinica dalla madre, poi è stato visitato dal professor Mariani. Verso le 22.45 è uscito da Villa Stuart sulle sue gambe e senza alcun tutore.

L'infortunio, per la dinamica (e lo stadio in cui era successo), ha ricordato quello di Ronaldo in Lazio-Inter di Coppa Italia del 12 aprile 2000: in quel caso il Fenomeno si ruppe il tendine rotuleo, già operato cinque mesi prima.