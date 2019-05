Roma, il dubbio di Totti: fare come De Rossi?

16/05/2019

Via un capitano, la Roma potrebbe perderne un altro: "il" capitano. Francesco Totti sta riflettendo sulle conseguenze della scelta societaria di lasciar andare via De Rossi , un po' per le parole dell'ex compagno ("Fai il dirigente senza potere , io non voglio fare questa fine: per questo me ne vado") un po' perché sa che nel club ci sono figure con cui proprio non va d'accordo. A partire da Franco Baldini, non ufficialmente nell'organigramma giallorosso ma consigliere di Pallotta, lo stesso che De Rossi ha indicato più o meno direttamente come responsabile del suo addio.

Il dilemma nella testa del Pupone, riporta Il Messaggero, di fatto è figlio dell'amore per la Roma: restare per non darla vinta a chi lo ha emarginato (magari cercando di ritagliarsi più spazio) o andare via, per coerenza e per la consapevolezza di non essere riuscito a fare di più per l'amico di mille battaglie.



Francesco ha scritto a De Rossi: "Un giorno torneremo grandi insieme". Un messaggio che rivela come grande, ora, Totti non si senta. Relegato a testimonial di un torneo, esponente pubblico per le lamentele arbitrali (come dopo l'Inter) o, peggio ancora, chiamato a fare da sponsor ad un possibile arrivo di Conte, salvo poi venire a sapere che le condizioni per l'arrivo dell'ex ct nella Capitale erano davvero minime.



A Roma tanti consigliano a Totti di fare come De Rossi, di lasciare ora. Come un eroe. Lui, "il" capitano, riflette. E non si escludono sorprese.