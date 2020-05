Roma, iella Pau Lopez: polso fratturato

ROMA

Non è iniziata nel migliore dei modi la preparazione di Pau Lopez in vista dell'agognata ripresa del campioonato. Il portiere della Roma, infatti, si è seriamente infortunato durante una seduta individuale. Lopez ha riportato la microfrattura di un polso e dovrà restare fermo almeno tre settimane. Si tratta del primo infortunato in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti. Zaniolo torna a correre

Niente di drammatico, ma di sicuro un fastidioso inconveniente, che, se non gli impedirà di essere pronto per la prima partita (se mai ci sarà) dopo lo stop per l'emergenza coronaviorus, di sicuro non gli permetterà di arrivarci al meglio della condizione.