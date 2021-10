Roma: i giocatori chiedono scusa ai tifosi, che rifiutano la maglia di Pellegrini

Grande delusione e rabbia per i tifosi della Roma che hanno seguito la squadra nella trasferta in Norvegia e hanno vissuto una serata da incubo dal vivo. Al termine della partita contro il Bodo Glimt, alcuni giocatori della Roma capitanati da Abraham e Pellegrini sono andati sotto lo spicchio di stadio dove erano presenti i 400 sostenitori giallorossi e hanno provato a chiedere scusa per la prestazione da incubo. Il capitano che si è anche tolto la maglia per darla ai suoi tifosi ma è stata rifiutata e rispedita al mittente. Pellegrini si è rimesso la casacca ma si è fermato a colloquio per circa 5 minuti con i tifosi insieme ad Abraham.

Twitter Roma