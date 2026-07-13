I calciatori della Juventus iniziano i test al J Medical

13 Lug 2026 - 09:14
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È scattata ufficialmente la stagione 2026/2027 della Juventus, con i bianconeri di Luciano Spalletti che alla spicciolata si stanno dirigendo al J Medical per sottoporsi ai test fisi e atletici e successivamente iniziare i lavori sul campo della Continassa. I primi ad arrivare sono stati i portieri Perin e Pinsoglio con il classe 2004 Pedro Felipe, accolti da decine di tifosi a caccia di selfie e autografi. All'appello mancano i sei giocatori impegnati al Mondiale e tutti già eliminati (Bremer, David, Koopmeiners, Conceicao, Yildiz, McKennie), che godranno di un periodo di vacanze extra prima di riunirsi alla truppa di Spalletti.

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