Como, Fabregas: "La vittoria che mi dà più soddisfazione. Butez è da nazionale"
© Getty Images
Al limite delle capacità fisiche e mentali, il Como di Cesc Fabregas strappa una grande vittoria sul campo del Cagliari. Il gioiello di Da Cunha vale il 2-1, l'aggancio provvisorio sulla Roma e la soddisfazione dell'allenatore: "I ragazzi hanno reagito bene, abbiamo dimostrato che questa squadra è fatta di una pasta dura, di grande mentalità. E stiamo crescendo, abbiamo fatto un passo importante. Oggi eravamo tutti morti, arriviamo da tante partite di file e quindi questa è la vittoria che mi ha dato più soddisfazione in stagione", ha detto Fabregas a Dazn.
Poi Fabregas si concentra sul portiere Butez, che ha salvato il risultato con un grande intervento su Adopo: "Abbiamo speso molto per alcuni giocatori, ma abbiamo altri fuoriclasse acquistati a poco. Butez è un leader: per le sue qualità, ma anche in spogliatoio. Può fare il salto di qualità e andare in nazionale".
Quarto posto più vicino? "No, mancano ancora diverse partite, la squadra ha fatto passi in avanti. Ma questa era una delle partite più difficili della stagione e il merito è anche di Pisacane perché ha impostato il Cagliari dando identità alla squadra".