Como, Fabregas: "La vittoria che mi dà più soddisfazione. Butez è da nazionale"

Al limite delle capacità fisiche e mentali, il Como di Cesc Fabregas strappa una grande vittoria sul campo del Cagliari. Il gioiello di Da Cunha vale il 2-1, l'aggancio provvisorio sulla Roma e la soddisfazione dell'allenatore: "I ragazzi hanno reagito bene, abbiamo dimostrato che questa squadra è fatta di una pasta dura, di grande mentalità. E stiamo crescendo, abbiamo fatto un passo importante. Oggi eravamo tutti morti, arriviamo da tante partite di file e quindi questa è la vittoria che mi ha dato più soddisfazione in stagione", ha detto Fabregas a Dazn.