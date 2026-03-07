Cagliari, Pisacane: "Orgoglioso della mia squadra contro un Como di grande calibro"

"La squadra al netto delle assenze e di un avversario di questo calibro ha fatto una partita importante. Quando la squadra si ritrova orfana di sei potenziali titolari, siamo andati alla ricerca di soluzioni e le abbiamo messe in atto. Siamo stati aggressivi e sono orgogliosi di questi ragazzi che stanno stringendo la cinghia. Abbiamo recuperato Folorunsho e nella squadra ho visto cose che da tempo non vedevamo". Così a Dazn, Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta interna contro il Como.