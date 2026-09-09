Atalanta: allenamento a porte aperte prima di affrontare la Juventus

Era già successo lo scorso 4 agosto allo stadio di Bergamo e poi in sede il 17 dello stesso mese, a tre giorni dal playoff di andata di Conference League con l'Hapoel Tel Aviv. Adesso l'Atalanta ha fissato un terzo allenamento a porte aperte, martedì 15 settembre, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La sessione sul campo principale alle 17.30 inaugurerà la settima di preparazione al big match in casa della Juventus di domenica 20 alle ore 18. L'accesso al pubblico al centro sportivo sarà consentito a partire dalle ore 17, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.