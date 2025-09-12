Logo SportMediaset
ROMA

Roma, Gasperini: "Campionato molto più equilibrato, i risultati li costruisci strada facendo"

Soulé ospite a un evento Adidas: "Pronto a giocare con Dybala: voglio crescere per andare al Mondiale"

12 Set 2025 - 21:29
© Getty Images

© Getty Images

La sua Roma con sei punti in due giornate é partita come meglio non poteva, ma Gian Piero Gasperini mantiene i piedi per saldi a terra. "È stato veramente importante stabilire un contatto efficace subito. Il risultato di questa stagione è difficile da prevedere dopo solamente due partite, ma credo sia sempre stato così per me: i risultati li costruisci strada facendo - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Inizialmente è complicato fissare degli obiettivi chiari, ma man mano che giochi le gare, che capisci quanto miglioriamo noi e quanto siano forti gli avversari, puoi avere le idee più chiare".

Roma, parla Ranieri: "Sancho? Non era sostenibile. Su Dybala e Pellegrini..."

La sua previsione sulla Serie A appena cominciata. "Questo è un campionato molto più equilibrato, probabilmente ancora più dell’anno scorso, perché tante squadre si sono rinforzate: non solo le prime della classifica, ma anche le immediate inseguitrici e persino quelle della parte bassa. Tutto ciò renderà la vita difficile per tutti".

SOULÈ: "PRONTO A GIOCARE CON DYBALA, SOGNO IL MONDIALE"
Ospite di un evento Adidas, Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento. "Pronto a giocare con Dybala? Sì, penso di sì. Ovviamente non abbiamo fatto solo questa settimana di sosta. Ci siamo allenati insieme. Poi non so cosa deciderà il mister. L’importante è continuare come abbiamo finito, quindi con queste due partite e andare avanti per questa strada". Fare bene alla Roma per guadagnarsi la convocazione al Mondiale: "Ovviamente il Mondiale è sempre un sogno. Voglio dare continuità qua e crescere il più possibile per arrivare in Nazionale. Spero di crescere il più possibile qua a Roma, che poi la convocazione arriva da sé. Questo è quello che devo fare". Sulla nuova posizione più accentrata rispetto a l'anno scorso con Ranieri: "Ora sto giocando bene in mezzo al campo. Prima giocavo più esterno come hai detto bene tu. Quindi era una questione di adattamento, però mi sto trovando veramente molto bene in questo nuovo ruolo e spero di crescere ancora".

gian piero gasperini
matias soule
roma

