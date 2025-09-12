Roma, Gasperini: "Campionato molto più equilibrato, i risultati li costruisci strada facendo"

SOULÈ: "PRONTO A GIOCARE CON DYBALA, SOGNO IL MONDIALE"

Ospite di un evento Adidas, Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento. "Pronto a giocare con Dybala? Sì, penso di sì. Ovviamente non abbiamo fatto solo questa settimana di sosta. Ci siamo allenati insieme. Poi non so cosa deciderà il mister. L’importante è continuare come abbiamo finito, quindi con queste due partite e andare avanti per questa strada". Fare bene alla Roma per guadagnarsi la convocazione al Mondiale: "Ovviamente il Mondiale è sempre un sogno. Voglio dare continuità qua e crescere il più possibile per arrivare in Nazionale. Spero di crescere il più possibile qua a Roma, che poi la convocazione arriva da sé. Questo è quello che devo fare". Sulla nuova posizione più accentrata rispetto a l'anno scorso con Ranieri: "Ora sto giocando bene in mezzo al campo. Prima giocavo più esterno come hai detto bene tu. Quindi era una questione di adattamento, però mi sto trovando veramente molto bene in questo nuovo ruolo e spero di crescere ancora".