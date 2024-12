Roma, Friedkin furiosi: annunciata una nuova rivoluzione. Tanti addii a gennaio, Ranieri unica certezza

A Como anche i big non hanno risposto presente: Dovbyk su tutti, ma anche Ndicka, Dybala, Hermoso e Koné sono stati lontani parenti di quelli conosciuti fin qui. Ecco perché non esistono intoccabili nella testa dei Friedkin. "A Trigoria non ci sarà più spazio per calciatori che non hanno la mentalità adatta a perseguire grandi obiettivi" ha scritto Il Messaggero in un day-after a dir poco esplosivo. A gennaio quindi ci sarà l'ennesimo scossone, una anteprima di quello che si vedrà a giugno quando si proverà ad aprire un altro ciclo con un nuovo allenatore. Sperando che sia la volta buona per i Friedkin.