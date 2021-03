Roma, Fonseca: "Vinto bene contro un buon Genoa. Dzeko con lo Shakhtar? Dura"

QUI ROMA

Il tecnico dei giallorossi dopo la vittoria contro i rossoblù: "La squadra sta bene, abbiamo gestito dei giocatori che sono stanchi"

"Mi aspettavo una squadra difficile, specialmente nel primo tempo non si trovava lo spazio giusto. Abbiamo vinto bene contro una buona squadra". Paulo Fonseca commenta così il successo della sua Roma sul Genoa: "La squadra sta bene, abbiamo gestito dei giocatori che sono stanchi e che giocano sempre come Spinazzola". Ora la testa va all'Europa League, ma sarà difficile recuperare Dzeko. "Ha iniziato a lavorare in campo - ha proseguito Fonseca - Vedremo nei prossimi giorni ma è complicato".

"Si poteva chiudere prima, ma abbiamo affrontato una grande squadra. Ci hanno chiuso, soprattutto nel primo tempo era difficile trovare gli spazi giusti - ha detto ancora Fonseca - Cristante ha giocato con intelligenza, la scelta di quella posizione è di dare più qualità in costruzione. Pellegrini è anche lui un giocatore molto intelligente, oggi ha giocato al posto di Veretout ed era importante trovare gli spazi. Ha fatto bene, ha corso tanto e lavorato per la squadra. Abbiamo anche altre soluzioni, ma mi è piaciuta la sua partita". Mayoral, anche senza gol, ha soddisfatto l'allenatore. "Non era una partita facile, non aveva spazi. Borja però non si ferma, lavora per la squadra".