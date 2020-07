Roma, Fonseca: "Un'occasione persa ma stiamo imparando il nuovo modulo"

Paulo Fonseca contento solo a metà del 2-2 contro l'Inter: "Soddisfatto della prestazione, non del risultato: è un'occasione persa. L'Inter non ha creato particolari pericoli, segnando su palle inattive. Ma questo è il calcio". Il tecnico portoghese della Roma vede passi avanti sotto il profilo del gioco: "La squadra sta imparando tatticamente il nuovo modulo, stiamo giocando bene in questo momento".