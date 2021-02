Roma, Fonseca: "Troppi errori in costruzione. Il rigore non mi è piaciuto"

QUI ROMA

Le parole dopo il Milan: "Siamo stati passivi difensivamente, con certi avversari non puoi permettertelo"

Paulo Fonseca bacchetta la Roma per i primi 20' della sfida contro il Milan: "Abbiamo iniziato male la partita, perdendo tanti palloni in fase di costruzione e regalandogli occasioni da gol. Contro squadre come quella rossonera non puoi permettertelo". Poi però i giallorossi si sono ripresi: "Abbiamo fatto il nostro gioco, creando occasioni". Sul rigore assegnato a Calabria: "Qualcosa non mi è piaciuto ma non voglio commentare l'arbitraggio, dopo una sconfitta sarebbe troppo facile trovare scuse". Getty Images

Anche nella ripresa il Milan ha avuto spazi ma il tecnico giallorosso ha una lettura diversa: "Nel primo tempo siamo stati troppo passivi difensivamente, perdendo palloni in uscita. Nella ripresa, essendo in svantaggio, abbiamo dovuto rischiare di più ed è stato normale lasciare più spazi".

Fonseca vede così il gol di Rebic: "Ha meriti per come si è girato, i nostri demeriti sono da individuare prima che gli arrivasse il pallone. Con squadre come il Milan non puoi permetterti certi errori".

In casa Roma manca ancora una vittoria in campionato contro una big: "Difficile da capire, manca sempre qualcosa, è una questione difensiva oltre che offensiva e spesso contano i dettagli. Non possiamo nasconderci, contro queste squadre spesso sbagliamo qualcosa".