Roma, Fonseca: "Stiamo creando il gruppo del futuro, Benevento squadra pericolosa"

VERSO BENEVENTO-ROMA

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida coi sanniti: "Voglio la mentalità vista col Braga"

Paulo Fonseca partirà per Benevento con una squadra in piena emergenza difensiva, viste le assenze di Smalling, Kumbulla, Cristante e Ibanez, ma il tecnico portoghese sa che potrà contare sullo spirito del gruppo per affrontare gli uomini di Inzaghi: "A Braga mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra - ha detto l'allenatore della Roma nella conferenza della vigilia -. I giocatori sono andati oltre i loro ruoli e questo è il tipo di mentalità che voglio. Stiamo creando un gruppo per i prossimi anni. Avere giovani che possono continuare a crescere è importante per la Roma, se li allenerò io o meno non importa".

Fonseca non ha risparmiato gli elogi per i sanniti: "Sono forti, costruiscono con criterio e sono pericolosi da attaccare in profondità. Dobbiamo essere concentrati al 100%, loro sono molto aggressivi in questo momento, difensivamente servirà una grande partita".

Poi si è concentrato sul momento di Spinazzola: "È una possibilità come difensore centrale. Se è cambiato dopo la mancata cessione all'Inter? Sì un po' è stato quello, un po è stato il modulo, che lo favorisce. Giocando tanto, poi, il calciatore acquista fiducia. Sta facendo una bellissima stagione".

Zaniolo sembra voler bruciare le tappe del recupero: "Stiamo lavorando soprattutto affinché torni al meglio. Con il lavoro che stiamo facendo non è importante il mese o il giorno, ma farlo bene. La voglia di Nicolò è sicuramente importante in questo processo".

L'allenatore portoghese non si è sbilanciato sulle scelte di formazione, né per quanto riguarda l'assetto difensivo, né per quanto riguarda la scelta in attacco tra Dzeko e Mayoral. Ha però parlato dell'inserimento di Reynolds, acquisto del mercato invernale: "Non possiamo dimenticarci che lui si è fermato due mesi fa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a inserirlo in squadra più velocemente".