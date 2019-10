Roma, Fonseca: "Siamo stanchi e in emergenza. Zaniolo? Ragazzo esemplare"

VERSO ROMA-MILAN

Infortuni, stanchezza e poca scelta nella formazione. Paulo Fonseca con la sua Roma ospita il Milan, ma l'emergenza non è finita: "La squadra è stanca dopo l'Europa League, la mia preoccupazione ora è quella che i giocatori recuperino forze. Purtroppo non ho modo di fare turnover - ha commentato il tecnico giallorosso -. Mancini giocherà a centrocampo, Veretout sulla trequarti". Poi la difesa a Zaniolo: "Talento immenso, esemplare nell'impegno".

Emergenza a centrocampo: può riproporre Mancini?

Possibile, anche perché in questo momento non abbiamo alternative nel ruolo. Ha giocato bene e non vedo necessità di cambiare.

Teme che la squadra possa essere stanca visto la rosa così ridotta?

Sì, anche perché contro il Gladbach è stata la partita in cui abbiamo corso di più. La mia preoccupazione adesso è recuperare i giocatori dal punto di vista fisico per il Milan, anche perché loro non avendo avuto impegni saranno più freschi.

La difesa è migliorata: Florenzi potrebbe giocare più avanzato?

In questo momento sto valutando qualsiasi possibilità visto che ho pochissimi giocatori a disposizione. Non escludo nulla.

Perotti è pronto a esordire da titolare? Come sta Pastore?

Diego è pronto per giocare, si allena già da un po' col gruppo. Non so se potrà reggere novanta minuti, ma sicuramente è pronto. Pastore è vero che ha giocato due partite di seguito e più del solito, ma non possiamo permetterci turnover in questo momento.

Rodwell e Buchel possono alzare il livello della squadra?

Non voglio parlare di questo finché non saranno ufficialmente in rosa. Se ci saranno novità, le comunicheremo.

Come stanno Mkhitaryan e Under?

Miki non si allena con noi ancora, mentre Under farà oggi il primo allenamento in gruppo. Ovviamente non giocherà nemmeno lui domani, ma sarà un'opzione per il futuro.

Veretout giocherà trequartista?

Utilizzando Mancini a centrocampo posso avanzare Veretout. E' normale e logico che sia così, lo sarà anche contro il Milan.

Come cambia la vostra difesa in base al fatto che giochi Piatek o Leao nel Milan?

Sono due giocatori diversi, ma il nostro assetto difensivo non cambierà in base al loro attaccante.

Che risposta caratteriale ha avuto dai giocatori dopo il rigore del pari dato al Borussia al 90'?

La squadra sta bene anche perché non possiamo cambiare il passato. Pensiamo alla prossima partita, ci sono cose su cui non possiamo incidere.

Capello ha consigliato a Esposito di non seguire le orme di Zaniolo: cosa ne pensa?

Sinceramente non ho ascoltato le parole esatte di Capello, preferisco non commentarle. Qui alla Roma crediamo tutti nelle capacità di Zaniolo, ha un talento straordinario e immenso. Deve continuare a lavorare per crescere e l'unica cosa che so è che da quando sono qui Zaniolo è stato esemplare, ha lavorato col massimo impegno ed è solo questo ciò che mi interessa.

Florenzi sta ancora pensando di cedere a Dzeko la fascia di capitano?

Non credo, penso sia un tema chiuso. Sono due capitani.

Si può migliorare la scelta dell'ultimo passaggio?

Abbiamo commesso molti errori negli ultimi 30 metri, sbagliando scelta o mancando l'ultimo passaggio. Si può allenare, ma spesso non abbiamo tempo. Molte volte però è un fatto di inesperienza di alcuni giovani e rientra nel processo di crescita.