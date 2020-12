Roma, Fonseca: "Scudetto? Troppo presto. Obiettivo finire tra le prime quattro"

VERSO ATALANTA-ROMA

"Lo scudetto? Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e possono arrivare nelle prime quattro posizioni. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, l'obiettivo è arrivare fra le prime quattro. Ma è presto parlare per altre ambizioni". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca mantiene un profilo basso alla vigilia della partita contro l'Atalanta. "L'Atalanta è una squadre molto forte fisicamente, con duelli individuali. Non abbiamo molto tempo per pensare, le scelte saranno fatta in funzione della strategia per la partita - ha proseguito - Loro sono una squadra molto fisica, ma ora lo siamo anche noi. Sarà una gara molto difficile: non cambieremo la nostra identità ma solo la strategia. La nostra ambizione è sempre la stessa, vincere".

"Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e tutte possono arrivare alle prime 4 posizioni - ha proseguito Fonseca - Io voglio essere sempre equilibrato e che lo sia anche la squadra: quando vinciamo non sono il migliore al mondo così come quando perdiamo non sono il peggiore. La squadra ora è più forte perché si conosce meglio". Sul possibile turnover: "Il tempo di recupero non è molto, penso faremo 2-3 cambi non di più. E' un momento che la squadra sta bene e non voglio cambiare molto". Sui singoli: "Pedro è un giocatore molto importante per la nostra squadra, può essere una soluzione per iniziare domani. Dzeko sta molto bene, è un giocatore di squadra. Ha segnato solo 4 gol ma sta lavorando molto bene e questo è quello che conta. Pau Lopez o Mirante in porta? Io ho già deciso, lo saprete domani".