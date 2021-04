Roma, Fonseca: "Rappresentiamo l'Italia, grande motivo d'orgoglio"

QUI ROMA

"Abbiamo fatto una grande prestazione difensiva anche se abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam"

Dopo aver staccato il pass per la semifinale di Europa League, Fonseca è soddisfatto del pareggio con l'Ajax che ha consentito alla Roma di passare il turno. "Abbiamo fatto una buona partita da un punto di vista difensivo - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Ad Amsterdam abbiamo avuto più problemi. Abbiamo controllato bene i loro attaccanti che sono fortissimi". "E' motivo di grande soddisfazione e orgoglio rappresentare l'Italia in Europa - ha aggiunto -. Siamo molto contenti".

"Abbiamo fatto una gara molto concreta sapendo che eravamo in vantaggio dopo il successo dell'andata - ha continuato Fonseca -. Abbiamo gestito bene il match". "Sono soddisfatto della prestazione - ha aggiunto -. L'Ajax è una grandissima squadra. Hanno tanta qualità offensiva". Poi qualche battuta sui singoli. "Dzeko è motivato e sta giocando bene. Sta lavorando per la squadra ed è in buone condizioni fisiche". "Cristante ha qualità quando deve impostare con pressione e sul gol ha deciso bene come avviare la costruzione - ha continuato analizzando l'azione del pareggio - Poi Calafiore ha fatto bene e abbiamo segnato".

Infine qualche considerazione sul futuro e sul rapporto con la proprietà. "Non cambia nulla tra me e la Roma ora - ha spiegato Fonseca -. Non so se sarò il tecnico della Roma l'anno prossimo. So solo che la prossima partita sarò l'allenatore della Roma. Non sono minimamente preoccupato per il mio futuro". "La proprietà è vicina come sempre - ha consluo -. Il presidente è sempre vicino alla squadra".

