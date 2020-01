Roma, Fonseca: "Pau Lopez sfortunato, triste per il risultato"

QUI ROMA

Paulo Fonseca è contento della prestazione della sua Roma, meno del risultato. "Sono triste, quello che hanno fatto i ragazzi mi rende orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima partita, contro una bellissima squadra - ha spiegato il tecnico portoghese - Giocando così è più facile credere in questa squadra, avremmo meritato un altro risultato". Su Pau Lopez: "E' stato sfortunato, ma è un grande portiere".

"I numeri della partita sono incredibili. Abbiamo giocato con coraggio, creando situazioni - ha aggiunto - Dobbiamo creare situazioni e non è facile contro la Lazio, ma lo abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato solo nel momento di fare gol. Abbiamo fatto una gran partita, meritando di di vincerla. Dobbiamo giocare sempre con questo coraggio e atteggiamento. non abbiamo vinto ma sono molto orgoglioso dei ragazzi".

Sulla prova di Under e Kluivert. "Hanno lavorato tanto. E’ così che voglio, è importante per la squadra che possano difendere così. Hanno fatto una bellissima partita, come tutti. Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e la costruzione iniziava da Santon. La posizione di Kluivert è stata importante, con Under abbiamo creato spazio a destra. Hanno capito quale spazio dovevamo trovare, abbiamo giocato sempre molto bene e con la palla".

Sulla scelta di lasciare in panchina Kolarov. "Ho deciso che Spinazzola sarebbe stato più adatto ad affrontare la Lazio. Ho avuto dei dubbi fino a ieri. Spinazzola ha fatto una bellissima partita".

