Roma, Fonseca: "Grandissima partita, vogliamo andare in Champions"

Paulo Fonseca si gode i tre punti contro la Fiorentina, al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine. "La squadra ha fatto una grandissima partita, contro una bellissima squadra - ha spiegato il tecnico portoghese - Dobbiamo pensare partita dopo partita, vogliamo fare meglio della passata stagione e fare bene vuol dire andare in Champions League". Vietato parlare di scudetto: "Juventus e Inter sono le squadre più preparate". lapresse

"Oggi siamo stati bravi tutti, con grande sicurezza difensiva e siamo usciti sempre velocemente, creando situazioni per fare risultato”. Parole al miele per Pellegrini. "Come ho sempre detto Lorenzo è un giocatore intelligente e può giocare in diverse posizioni. . Sta giocando in questa e oggi ha fatto una bellissima partita come tutti. Sono soddisfatto, ha fatto una bellissima partita".

L'importanza di Smalling. "E' molto importante con noi, quando hai 3 ragazzi giovani è importante avere un leader di esperienza come Cris".

Sulle ambizioni della squadra. “Dobbiamo pensare partita dopo partita, ho sempre detto che vogliamo fare meglio della scorsa stagione, ovvero entrare in Champions quest’anno. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e spirito di squadra. Ma dobbiamo essere equilibrati, è importante pensare sempre alla prossima partita”.

Roma da scudetto. “Io sono sempre equilibrato, abbiamo fatto bene questa partita, io ho detto le mie principali candidate alla vittoria, Juve e Inter sono le più preparate. Sassuolo? E’ una grande squadra, vedremo. Nessuno credeva nel Leicester per esempio. Ho grande ammirazione per l’allenatore del Sassuolo, una squadra che gioca bene, non sono sorpreso”.

