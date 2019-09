Roma, Fonseca entusiasta: "Derby spettacolare"

LE REAZIONI

"A chi piace il calcio è stata una partita straordinaria, i tifosi sono stati deliziati - il commento del portoghese -. E' stata un grande spettacolo. Dzeko? In alcuni momenti si è dovuto abbassare per merito della Lazio, è un dato di fatto che loro ci hanno creato più problemi nella corsia di sinistra ed Edin è rimasto un pò isolato. Il primo derby è stato emozionante e spettacolare, grandi emozione e per un allenatore è difficile gestire tante emozioni e lasciamo qualche anno di vita in campo. Un inno al calcio per gli appassionati. Abbiamo avuto un problema nel riscaldamento con Zappacosta, ci ha obbligato a ripensare alcune cose. Con il pressing non siamo stato sempre efficaci".