Roma, Fonseca: "Coraggiosi come voglio io, la classifica ora non conta"

QUI ROMA

"Negli ultimi metri abbiamo sbagliato le decisioni finali ma abbiamo fatto una buona partita". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca comincia così l'analisi del pareggio di San Siro contro l'Inter: "Le loro occasioni dell’Inter sono nate da errori nostri nella fase di costruzione ma abbiamo sempre provato con coraggio e senza paura, come voglio io - ha proseguito - Adesso non è importante la posizione in classifica. Ora pensiamo al Wolfsberg che è una partita importante".

Fermata la coppia-gol nerazzurra Lautaro-Lukaku: "Difensivamente abbiamo fatto bene. Smalling e Mancini hanno fatto una bella partita ma come tutta la squadra. Noi non volevamo chiuderci, certo non è facile contro l'Inter. Mirante? Molto bene, ha fatto un'ottima partita". Solo una manciata di minuti, invece, per Florenzi. "Lavora sempre molto bene - ha proseguito Fonseca - Quando si è infortunato Santon ho pensato che Spinazzola fosse la sostituzione giusta, è più veloce e serviva quello".