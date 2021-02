Roma, Fonseca riconvoca Dzeko: "Abbiamo parlato ma contro la Juve Cristante capitano"

VERSO JUVE-ROMA

"Non ho nulla in più da dire di quello che ha detto Pinto. Abbiamo parlato, Dzeko si è allenato bene ma il capitano domani sarà Cristante". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca liquida così la vicenda legata all'attaccante bosniaco, che torna tra i convocati per la sfida contro la Juve dopo aver saltato le sfide contro Spezia e Verona. "Juve e Roma sono squadre diverse. La Juve è fortissima con un grande allenatore ed è diversa da quella di inizio stagione. È più intensa, dinamica, con più fiducia e con grandi individualità. La Roma è in un buon momento e in fiducia. Se il gruppo si è rafforzato dopo quello che è successo? Quello che rinforza il gruppo sono le vittorie, le partite fatte, gli atteggiamenti negli allenamenti”.

"Al futuro non ci penso - ha proseguito Fonseca rispondendo alla domanda su una sua permanenza a Roma anche per la prossima stagione - Guardo al presente che è la partita di domani con la Juve. Cosa chiederò ai calciatori per vincere domani? Quello che chiedo sempre, ossia ambizione". Sui singoli: "Mayoral ha qualità e sta giocando bene. Borja non ha bisogno della prossima partita per far vedere quello che può fare, deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani. Mirante ci sarà ma gioca Pau. El Shaarawy non ci sarà. Pedro ha fatto buone partite all`inizio poi si è infortunato. E` un calciatore importante per la squadra, le sue caratteristiche mi piacciono molto". Senza Smalling confermato Ibanez al centro.