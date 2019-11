Roma, Fonseca: "Classifica giusta, abbiamo capito che bisogna lottare"

QUI ROMA

Il 2-1 al Napoli spinge la Roma momentaneamente al terzo posto, a +1 sull'Atalanta: "Non abbiamo vinto niente, dobbiamo solo pensare alla prossima partita - dice Fonseca dopo la gara -. Siamo in una posizione giusta in classifica, ma la cosa più importante è la prossima partita". La squadra ha reagito bene ai diversi infortuni: "In questo momento difficile hanno capito che dobbiamo stare sempre insieme, lottare e correre più che mai. Per me in questo momento è importante questo atteggiamento di tutta la squadra". Fonseca: "Non abbiamo ancora vinto niente"

Il tecnico analizza così la partita: "Abbiamo iniziato molto bene, con la palla, giocando indietro. Abbiamo fatto un bellissimo gol in un buon momento. Dopo abbiamo sbagliato il rigore e la squadra ha risentito di questo. Dopo siamo tornati a pressare alto, abbiamo sempre controllato la partita e fatto un gran secondo tempo. Zaniolo sta diventando un campione? Non solo lui, penso che tutta la squadra sta capendo che insieme sono più forti. Dzeko non ha fatto gol ma ha lavorato tanto per la squadra in difesa. Questo è l’atteggiamento che dobbiamo sempre avere".

L'inserimento di Mancini in mezzo al campo è stato determinante: "Dà equilibrio alla squadra, è un giocatore intelligente tatticamente. Sta facendo un lavoro importante per la squadra".