Roma, Fonseca: "Bilanci a fine anno, niente scuse. Calafiori contro la Juventus"

Paulo Fonseca, conquistato il quinto posto e l'accesso diretto all'Europa League, non vuole ancora parlare di bilanci per la Roma: "Prima c'è la Juventus, poi l'Europa League. Ho sempre detto che i conti si fanno a fine stagione e senza cercare scuse. Al momento giusto ne parleremo. Contro i bianconeri il portoghese lancerà il difensore classe 2002 Calafiori: "Sarà una buona occasione per vederlo a questi livelli".