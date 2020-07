Roma, Fonseca: "Atteggiamento giusto, così torneremo a vincere"

QUI ROMA

Paulo Fonseca incassa la terza sconfitta di fila ma prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Oggi abbiamo fatto molte cose bene - ha detto il tecnico giallorosso - Ho visto un altro atteggiamento, un altro spirito di squadra, più sicurezza...ci sono tante cose positive se facciamo un paragone con le ultime due sconfitte. Non abbiamo vinto, è vero, ma sono molto più fiducioso di quanto lo ero dopo la partita con l'Udinese".

L'allenatore portoghese ha sottolineato come l'approccio è stato diverso da quello visto nelle ultime uscite: "Oggi c'era tanta unità di squadra e tanta motivazione. Abbiamo perso perché abbiamo affrontato una grande squadra, che ha vinto grazie a un grande gol".

Sui continui cambi di modulo e la scelta di passare a 3 Fonseca si è spiegato così: "Nelle ultime partite abbiamo cambiato in difesa, ma davanti più o meno il sistema è stato sempre lo stesso. Adesso sicuramente abbiamo bisogno di stabilità. Ho pensato che oggi era una buona partita per provare a giocare a tre dietro e penso che questa soluzione verrà riproposta anche in futuro. Non lo vedo come un segnale di debolezza o di ricerca di un atteggiamento più difensivista. L'abbiamo provata tanto perché in questa fase ci serve un po' più di sicurezza".

La mancanza di leadership non è un problema per questa Roma: "Abbiamo Dzeko, Perotti, Pellegrini, Kolarov...sono i nostri condottieri, questo non è un problema. Dopo Milan e Udinese abbiamo parlato tanto. Noi vogliamo ritornare a essere la squadra che ha giocato bene tante volte. E sono fiducioso che torneremo a vincere delle partite da qui in avanti. Le questioni societarie? Non mi piaccioni gli alibi e le scuse. Noi vogliamo fare di più e penso che oggi abbiamo fatto una partita diversa. Io devo essere il primo a mantenere calma ed equilibrio, anche perché abbiamo altre 8 partite e poi l'Europa League da giocarci".