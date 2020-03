Roma, Fonseca: "Atalanta fortissima, ma noi lotteremo fino alla fine"

LE PAROLE

Paulo Fonseca continua a credere alla conquista della qualificazione in Champions League, dopo il 4-3 con cui la sua Roma ha battuto il Cagliari tenendo così il passo dell'Atalanta: "I nerazzurri sono una squadra fortissima - ha detto l'allenatore portoghese - Offensivamente fanno paura e sono in un grande momento, ma noi vogliamo lottare fino alla fine. Dobbiamo credere in questo quarto pasto. Contro il Cagliari troppa sofferenza, potevamo chiuderla molto prima, non sarebbe stato giusto non vincere".

Fonseca ha raccontato così la serata della Sardegna Arena: "Abbiamo cambiato 5 giocatori perché molti erano stanchi dopo il Gent, Dzeko più di tutti. Kalinic si stava allenando bene e lo ha dimostrato, ma anche gli altri hanno fatto una buona partita".

Fonseca cerca di non pensare troppo ai rimpianti per la lunga assenza di Mkhitaryan, ancora una volta uno dei migliori in campo: "Non posso dire se sarebbe stata diversa la classifica con lui a pieno regime, ma quel che è certo è che sta migliorando giorno per giorno e di questo sono contento. Scegliere tra lui e Pellegrini? Ci sarà spazio per tutti, specialmente per quelli forti come loro. Farli giocare tutti insieme può essere una forma di rischio, però ho Cristante, Villar e i difensori che possono fare la marcatura preventiva e penso che oggi l'abbiamo fatta bene".

Per l'ex Shakhtar è impossibile pensare ora di qualificarsi in Champions vincendo l'Europa League: "Non è giusto ora pensare a questo, abbiamo da affrontare una squadra come il Siviglia che sarà un avversario durissimo e poi dobbiamo anche tenere d'occhio Napoli e Milan alle nostre spalle".

Sulle prestazioni dei singoli, Fonseca ha voluto complimentarsi con Villar e bacchettare un po' Bruno Peres: "Villar ha fatto una bellissima partita, con tanto coraggio. Bruno è un terzino con grandi qualità offensive, che però deve migliorare difensivamente, specialmente quando è sotto pressione e quando perde palla".