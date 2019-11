Roma, Florenzi: "Spero di riuscire a far cambiare idea a Fonseca"

CAPITANO VERO

Aveva voglia di prendersi le proprie rivincite Alessandro Florenzi, di dimostrare che il momento difficile nella Roma non aveva lasciato scorie in un senatore da sempre abituato a giocare titolare. "Non ho giocato per far cambiare idea all'allenatore (Fonseca, ndr), ma per Alessandro. Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. Continuerò ad allenarmi a duemila come sempre fatto e spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà il mister, che in questo momento sta facendo altre scelte. E io le rispetto". L'Italia travolge la Bosnia

Roberto Mancini da fine psicologo gli ha teso la mano, gli ha ridato la sua dimensione, la sua importanza e la risposta contro la Bosnia dell’amico Dzeko è stata più che positiva. Un messaggio anche per Fonseca, che nonostante l’emergenza continua della sua Roma da sei partite tiene in naftalina il jolly di Vitinia.

Fonseca ha bocciato prima il Florenzi terzino, scivolato nelle gerarchie giallorosse dietro Santon, non lo vede interno di centrocampo, non ha apprezzato, nell’ultima partita giocata da titolare nella Roma contro la Samp, neanche il Florenzi vecchia maniera, macchiatosi da esterno d’attacco quattro giorni dopo anche dell’errore fatale che poteva chiudere la gara interna col Borussia in Europa League.

Ad Alessandro non è rimasto che ricordare l’atteggiamento delle ultime gare in giallorosso del principe di tutti i capitani giallorossi, Francesco Totti, e accettare in silenzio per il bene della Roma questo purgatorio difficile da digerire: "Se devo fare il capitano devo dare l'esempio: come successo negli anni scorsi, metto la Roma davanti a me. Tutti dobbiamo stare in silenzio e lavorare, perché se lo fa il capitano tutti lo fanno di conseguenza". Testa bassa e pedalare per riprendersi al piu’ presto il posto anche sul palcoscenico dell’Olimpico cominciando magari da Roma-Brescia.