Roma, Florenzi: "Ronaldo è Pallone d'oro e pensa di poter fare quello che vuole..."

13/05/2019

Tutto si è risolto sul campo. Cristiano Ronaldo che in italiano dice a Florenzi: "Sei troppo piccolo per parlare". Poi l'abbraccio del portoghese e la mano sulla nuca del giocatore della Roma, che però tiene le mani dietro la schiena. Pace sì, ma resta il fastidio. E anche nel dopo gara non è proprio passata del tutto. "Lui è un Pallone d'oro e pensa di avere tutto il diritto di fare ciò che ha fatto, io ho cercato di continuare a giocare", ha dichiarato Florenzi a Roma Tv.