Roma, Ferguson: “Qui per tornare in Champions. Voglio segnare in ogni partita”

Ferguson si prepara alla cura Gasperini dopo un’annata estremamente complicata per via degli infortuni: “So che il mister fa segnare tanto, con lui tanti attaccanti sono diventati famosi e sicuramente è una cosa positiva per me. Lo scorso anno è stato difficile, i primi sei mesi ho convissuto con l’infortunio alla caviglia prima di andare al West Ham. Purtroppo non è andata come volevo, ma fisicamente ora mi sento molto bene. Di solito non penso a quanto gol voglio fare, certamente voglio segnare in ogni partita. Venti gol? Speriamo...”. L’irlandese cresciuto a pane e calcio ha raccontato i suoi primi calci al pallone: “Ho iniziato per strada con i miei migliori amici. Per fare sul serio poi ci siamo sposta a Dublino, mio padre è stato professionista col Coventry e ha giocato per l’Under 21 dell’Irlanda. Sono nato col pallone nel sangue e cerco di rubare con gli occhi dagli attaccanti più forti: Kane, Suarez, Ibrahimovic e Lewandowski”. In chiusura Ferguson ha fatto riferimento al derby, sfida che arriverà già alla quarta giornata: “Da quando sono qui tutti mi hanno detto di essere pronto per la Lazio. Voglio giocare il derby al 100%”.