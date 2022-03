Roma, fenomeno Abraham: da gennaio nessuno come lui, superati Montella e Batistuta

IL PROTAGONISTA

Alla sua prima stagione in Italia l'inglese è già a quota 23 gol e ha segnato a quasi tutte le big del campionato: "Peccato per il terzo, di solito non sbaglio da lì"

Il giorno dopo la sbornia per il trionfo nel derby, la Roma giallorossa si è svegliata innamorata pazza di Tammy Abraham. La doppietta segnata alla Lazio, la più veloce della storia della stracittadina Capitale (23 min.), è stata la definitiva consacrazione dell'attaccante inglese (nessuno come lui in Serie A nel 2022 con 9 gol), e dell'amore scoppiato con la città e con i tifosi, a cui l'ex Chelsea al triplice fischio ha dedicato subito un pensiero: "Sono deluso per non aver fatto quel gol sotto la Sud - ha detto - Da lì non sbaglio in genere..." Roma-Lazio, le immagini del derby Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

E ha ragione, perché alla sua prima stagione italiana Abraham è già arrivato a quota 23 gol stagionali, di cui 15 in Serie A (eguagliato il suo record in un singolo campionato stabilito con il Chelsea nel 19/20). Con la doppietta alla Lazio ha superato anche Montella e Batistuta nella classifica dei marcatori al primo anno con la maglia della Roma, altri due gol e Tammy diventerà il romanista con più gol al primo anno in giallorosso.

Numeri da bomber vero (nel nuovo anno solo Lewandowski con 12 ha segnato più gol nei 5 maggiori campionati europei) e gol quasi tutti pesanti (per otto volte ha segnato la rete che ha sbloccato la partita e ha fatto male a tutte le big del campionato tranne Inter e Napoli, che però deve ancora affrontare al ritorno), ma a conquistare i tifosi della Roma è stato fin da subito il suo atteggiamento in campo e fuori.

Oltre ad essere un leader tecnico, Abraham è un leader emotivo e lo ha dimostrato anche contro la Lazio sbracciando a più riprese e aizzando la Curva Sud. Statisticamente non si vedeva da tempo una prima stagione così dalle parti di Roma, ma il suo impatto sulle partite va anche oltre i tanti gol che segna (e in tutti i modi).

Lo sa bene Mourinho, che dall'inizio gli ha affidato l'attacco della squadra e anche dopo una giorata trionfale come quella del derby lo tiene sempre sulla corda: "Quando dite che Abraham è fantastico io non sono d'accordo - ha dichiarato lo Special One - So che può fare quello che ha fatto oggi e non solo con i gol ma anche per come tiene palla. Da lui esigo tanto perché conosco il suo potenziale. Deve giocare sempre così".