Roma, ufficiale: esonerato Juric, Mancini in pole per la successione

Dell'esonero ha parlato ai microfoni di Dazn il ds giallorosso, Florent Ghisolfi: "Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale su Juric per fare chiarezza - le sue parole -. Ivan è arrivato in una situazione non facile, ma ha dato il meglio di sè e lo ringraziamo. Adesso dobbiamo riflettere con calma per prendere le decisioni migliori per il club. Distanza coi giocatori? Penso che Juric sia un allenatore che domandi tanto dal punto di vista tecnico e tattico. Approfitto per fare le scuse ai nostri tifosi, bisogna prendersi le proprie responsabilità anche nei confronti del nostro pubblico. Non è il momento di fare analisi tecniche e tattiche. Futuro? I Friedkin vogliono vincere e noi dobbiamo cercare quel tipo di performance. Siamo nel pieno di una crisi, ma dobbiamo superarla perché siamola Roma. I Friedkin continueranno a investire, la parola transizione non mi piace ma dobbiamo essere pronti ad affrontarla".