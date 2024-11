Serie A, Roma-Bologna 2-3: la doppietta di El Shaarawy non salva Juric, anche Italiano passa all'Olimpico

La Roma ha collezionato appena 13 punti dopo le prime 12 partite stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta negli ultimi 20 anni (13 anche nel 2004/05 a questo punto della stagione).

Il Bologna ha raccolto 18 punti nelle 11 partite affrontate in questo campionato e solo due volte ne ha collezionati di più a questo punto della stagione nell’era dei tre punti a vittoria (19 nel 1996/97 e nel 2002/03).

Santiago Castro (quattro) è uno dei quattro giocatori nati dal 2004 in avanti ad aver realizzato almeno quattro gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, assieme a Lamine Yamal (cinque), Eliesse Ben Seghir (quattro) e Andrey Santos (cinque).

Con la doppietta realizzata contro il Bologna Stephan El Shaarawy ha superato quota 100 partecipazioni a una rete in carriera in Serie A (101 - 71 gol, 30 assist) - il giocatore della Roma è tornato a segnare nel massimo torneo per la prima volta dal febbraio scorso (vs Inter).

Stephan El Shaarawy è uno dei due giocatori italiani attualmente impegnati in Serie A che hanno superato quota 100 partecipazioni attive a una rete nel massimo torneo (101 - 71 gol, 30 assist), assieme ad Andrea Belotti (146).

Stephan El Shaarawy è tornato a segnare una marcatura multipla in Serie A per la prima volta dal novembre 2018 (doppietta vs Sampdoria).

Riccardo Orsolini è andato a segno per quattro partite di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo i quattro match consecutivi tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Primo gol in Serie A per Jesper Karlsson, che è tornato a realizzare una rete nei 10 principali campionati europei per la prima volta dal maggio 2023 (vs PSV con la maglia dell'AZ Alkmaar).

Il Bologna ha inanellato tre successi consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1958 e il 1961 (cinque in quel caso, con Alfredo Foni prima e Federico Allasio poi in panchina).

La Roma ha perso almeno cinque delle prime 12 stagionali per la seconda volta nelle ultime quattro stagioni di Serie A (cinque anche nel 2021/22), tante volte quante nelle precedenti 11 annate (cinque sia nel 2011/12 che nel 2012/13).

La Roma ha perso due partite casalinghe consecutive contro il Bologna in Serie A per la prima volta dal 1959.

Il Bologna ha inanellato almeno cinque incontri esterni di fila con più di una rete all’attivo nel massimo campionato per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio e aprile 2004 (sei in quel caso, con Carlo Mazzone in panchina).

Solo il Cagliari (nove) ha colpito più legni della Roma (otto) in questo campionato di Serie A.

Lorenzo De Silvestri ha raggiunto contro la Roma quota 100 presenze con la maglia del Bologna in tutte le competizioni.