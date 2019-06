Roma, ecco Fonseca: "Con le mie idee faremo grandi cose"

24/06/2019

Paulo Fonseca è arrivato a Roma per iniziare la nuova avventura alla guida della squadra giallorossa. Un inizio turbolento tra gli addii di De Rossi e Totti e le vicende societarie, ma il tecnico portoghese non ha perso entusiasmo: "E' una grande sfida, penso che potremo fare grandi cose - ha detto nella sua prima intervista italiana -. Quando la Roma mi ha chiamato non ci ho pensato due volte. Cone le mie idee voglio fare qualcosa di speciale".

Il primo giorno nella capitale per l'ex tecnico dello Shakhtar è passata velocemente, con Fonseca che ha avuto modo di visitare il centro sportivo di Trigoria: "Le prime impressioni sono positive, ho parlato col presidente e ho avvertito la sua fiducia, penso sia stato un incontro proficuo. Sono convinto che tutti insieme potremo fare grandi cose e voglio costruire qualcosa di speciale portando avanti le mie idee".



Alla guida della Roma, Fonseca porterà anche tutta l'esperienza europea con lo Shakhtar: "E' stata una bella esperienza e questa sarà qualcosa di diverso - ha raccontato a Roma Tv -. Sono pronto a lavorare potendo contare sull'esperienza che ho maturato in Ucraina dove ho vinto molto. Spero di poter vivere una grande atmosfera allo stadio, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e sono sicuro che saranno sempre dalla nostra parte".



Sulla mentalità in campo e sul mercato, Fonseca ha dribblato un po' la questione: "Sicuramente voglio una squadra coraggiosa e che non abbia problemi a confrontarsi con le altre squadre, che siano più grandi o più piccole. I ragazzi devono conoscere le mie idee, io e il mio staff dovremo motivarli. Non sarà facile attuare il nostro gioco, ma credo molto nella qualità. Vogliamo costruire una squadra che renda orgogliosi i tifosi".