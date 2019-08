Roma, Dzeko ribadisce: "Io e la mia famiglia ci sentiamo a casa"

Un'estate passata mediaticamente con la valigia in mano, poi la svolta e il rinnovo annunciato a sorpresa con la Roma. Edin Dzeko sarà il centravanti della squadra di Paulo Fonseca, convinto sia dalla parte tecnica che da quella affettiva con l'amore dimostrato dai suoi tifosi. "Mi sento a casa alla Roma - ha ribadito Dzeko in un'intervista per l'AS Roma Match Preview -, anche la mia famiglia si sente così, soprattutto mia moglie. I miei figli sono nati a Roma e quando andiamo in vacanza mi chiedono di tornare a casa, a Roma".