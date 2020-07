Roma, Dzeko porta tutti a cena in vista del Siviglia

La Roma si gode una serata di relax a Torino dove la squadra sta preparando la sfida contro la Juventus. Edin Dzeko ha organizzato una cena di squadra presso il ristorante Catullo, meta conosciuta da vip e personaggi dello spettacolo, per far gruppo in vista della gara contro il Siviglia della prossima settimana. I calciatori sono arrivati a bordo del pullman della società con le divise sociali, sono entrati nel locale con indosso la mascherina e rispettando le norme di distanziamento sociale all’interno del locale. Presenti anche il tecnico Fonseca e il suo staff.