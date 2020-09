Roma, Dzeko allontana il mercato: "Il mio addio? Ogni anno se ne parla..."

DAL RITIRO DELLA BOSNIA

"Ogni anno si parla di un mio addio alla Roma. Non è questo il momento per parlare di mercato, mi concentro sulla Nazionale e poi si vedrà". Così Edin Dzeko, centravanti della Bosnia e della Roma, parlando ai microfoni di Raisport, alla vigilia del match di Firenze contro l'Italia. "La possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo? Posso dire che ho 34 anni - spiega il giocatore accostato in questi giorni alla Juventus - che mi sento bene e sono orgoglioso di questo".

Mentre sta per diventare papà per la terza volta, Dzeko a parole si concentra dunque solo sulla Bosnia e sulla sfida contro l’Italia: “Non siamo al massimo, ci mancano tanti giocatori tra cui Pjanic, proveremo a fare del nostro meglio”. Di futuro non si parla, l’unica certezza è che non strapperà con la Roma, la squadra di cui è capitano.

