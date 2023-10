Roma: Dybala salta l'Inter, con Lukaku c'è El Shaarawy

VERSO INTER-ROMA

Mourinho non vuole rischiare l'argentino in vista delle prossime partite, tra cui il derby

© ipp Niente Inter-Roma per Paulo Dybala, nemmeno panchina. L'argentino, che nell'ottobre 2022 a San Siro aveva firmato il pareggio giallorosso prima del 2-1 di Smalling, non verrà convocato. José Mourinho non vuole correre rischi in vista delle prossime partite, tra cui il derby in programma il 12 novembre prima della sosta per le Nazionali: fermo dalla trasferta di Cagliari per un lieve stiramento del tendine collaterale, la Joya resterà a Roma e continuerà ad allenarsi per essere a disposizione dalla prossima settimana (domenica 5 appuntamento all'Olimpico contro il Lecce).

In attacco al fianco di Lukaku è ballottaggio tra El Shaarawy e Belotti, con il primo favorito dopo il gol vittoria realizzato contro il Monza e la bella prestazione in Europa League contro lo Slavia Praga condita da due assist. Sulla fascia sinistra di centrocampo ci sarà Zalewski e non Spinazzola, non al meglio dopo l'affaticamento muscolare accusato contro il Monza. In mezzo Bove ha vinto il ballottaggio con Aouar. Altro stop per Smalling, ancora alle prese con un problema tendineo all'inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale.