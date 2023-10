Roma, Mourinho: "Inter una super squadra, per noi un lusso far riposare i giocatori"

QUI ROMA

Lo Special One sulla sfida di domenica: "Per noi ogni piccolo problema è un dramma"

José Mourinho archivia la pratica Slavia Praga e si prepara alla grande sfida con l'Inter, mettendo pressione sulle spalle di Simone Inzaghi. "Per domenica purtroppo ci sono due squadre diverse - ha spiegato lo Special One -. Loro hanno due squadre e hanno fatto riposare i giocatori, hanno giocato martedì e sicuramente hanno tanta benzina e intensità. Noi tanta difficoltà. Volevo fare un cambio ma vedendo chi si riscaldava avevo solo Primavera". Sulla gestione di Lukaku, atteso domenica da un ambiente a dir poco ostile: "Deve riposare. Io non ho giocato e non ne ho bisogno. Domani mattina allenamento. Lukaku che ha giocato, deve riposare. Deve fare una grande partita contro una super squadra. L'importante è essere al meglio. Deve riposare come gli altri. Quando Cristante all'ultimo pensavo si fosse fatto male, ero disperato. Sono sicuro che quando Inzaghi vede un giocatore infortunato, non lo vede come un dramma. Per me lo è".

Mourinho, che ha assistito al match dalla tribuna stampa, spiega ai microfoni di Sky Sport come ha imbrigliato lo Slavia Praga, 8 gol fatti e zero subiti prima di stasera. "Noi abbiamo capito che è una squadra forte con la palla. Se dai loro tempo e spazio per giocare hanno movimenti per crearti difficoltà. Pressare era il modo per non farli giocare e lo abbiamo fatto bene nel primo tempo. Nella ripresa l’energia e l’intensità si sono abbassate. Siamo in difficoltà con giocatori che non giocano da tanto e per questo gli altri che giocano lo fanno sempre come Mancini, Ndicka, Cristante, Lukaku. Questi giocano ogni minuto e l’intensità ovviamente si è abbassata. Loro hanno giocato nella nostra metà campo ma sempre controllato".

Il gol di Bove dopo meno di un minuto ha messo la gara in discesa. "Succede non spesso ma la verità è che hanno pressato bene. El Shaarawy è arrivato con il tempo gusto e poi grande qualità. Edoardo ha un bel tiro e ha fatto un bel gol importante, perché la partita è stata diversa da quella che poteva essere".

Grande prova di El Shaarawy. "El Shaarawy gioca ovunque. E’ un giocatore molto utile per noi perché fa il quinto, l’ala, la seconda punta. E’ importante in una rosa con tanti problemi e limiti di infortuni. E’ molto importante per noi. Anche lo Slavia pensava che avrebbe giocato Belotti, però il loro terzo di destra si apre in possesso palla e abbiamo pensato fosse meglio prenderlo con El Shaarawy. Poteva fare un gol bellissimo, lui ne fa tanti. Ora deve riposare un po', è un lusso per un giocatore della Roma poter riposare un po'".

