Roma: Dybala, la risonanza conferma la lesione al retto femorale sinistro

La Joya ha già iniziato il percorso di recupero: 4-6 settimane ai box, corsa contro il tempo per i Mondiali

Lesione al retto femorale sinistro. E' questo l'esito della risonanza a cui Paulo Dybala si è sottoposto in giornata dopo l'infortunio patito in campionato contro il Lecce. La Joya ha già iniziato il percorso di recupero: il ritorno in campo è previsto tra 4-6 settimane. La Roma, a questo punto, lo potrà riabbracciare solo nel 2023, mentre può ancora sperare l'Argentina, anche se è un'autentica corsa contro il tempo per poter partecipare ai Mondiali in Qatar che scatteranno il 20 novembre.

La risonanza magnetica ha, dunque, confermato i risultati dell'ecografia svolta nella giornata di lunedì. Nella migliore delle ipotesi lo stop sarebbe di un mese, che per la Roma significa arrivederci al 2023 mentre l'Argentina può sperare nel recupero. Sempre che non sopraggiungano complicazioni e che la sosta ai box non si dilati. Nel caso, infatti, le settimane diventassero 6, allora Dybala sarebbe costretto ad alzare bandiera bianca e dire addio a Qatar 2022.

Dybala si è infortunato domenica sera nel match dell'Olimpico contro il Lecce, calciando il rigore della vittoria per 2-1. Proprio dopo aver scoccato il tiro vincente, l'argentino ha avvertito una fitta e chiesto il cambio, uscendo dal campo con il viso visibilmente preoccupato.

