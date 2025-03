Roma, intervento riuscito per Dybala: ora la riabilitazione per arrivare al top alla prossima stagione

L'argentino si era infortunato nel corso del match col Cagliari, i primi esami avevano subito evidenziato la lesione, che avrebbe richiesto almeno un mese di stop, ma il calciatore e la società avevano optato per l'intervento chirurgico puntando a un recupero ottimale. L'obiettivo è di tornare in tempo per la preparazione estiva ed essere dunque al top all'inizio della stagione 2025/26.