Roma, Di Francesco: "Grande reazione della squadra"

08/02/2019

Con il 3-0 in casa del Chievo la Roma è tornata a vincere in campionato e il peggio sembra alle spalle: "Siamo partiti molto bene e sono contento della reazione della squadra - ha commentato Di Francesco -. Forse potevamo fare qualche gol in più, ma speriamo di averli tenuti per la Champions". In rete Kolarov dopo le polemiche: "L'inchino ai tifosi è stato un bel gesto, lui come uomo e professionista però non si discute".

La Roma è stata ficcante anche in ripartenza: "Durante una partita si può lasciare 20 minuti alla squadra avversaria, ovvio che si deve essere compatti in quei minuti. Noi siamo mancati nella capacità di lavorare bene in insieme, come anche a Bergamo. Abbiamo lavorato su questi concetti e chiedo ai ragazzi che appena c’è la possibilità di andare in verticale. Nell’insieme generale mi è è piaciuta come ha reagito la squadra".



Sugli scudi El Shaarawy e Dzeko: "Stephan dev'essere l'arma in più, voglio che arrivi in doppia cifra. Siamo diventati una cooperativa del gol e mi fa piacere. Anche Edin meritava un altro gol per la partita che ha fatto, ma spero che l'abbia tenuto per il Porto". Sugli infortunati: "Schick ha avuto un problema al flessore, non dovrebbe essere grave ma ho preferito toglierlo. Manolas è più recuperabile di Olsen in vista della Champions, ma abbiamo quattro giorni per valutare bene. Sono contento della prestazione di Mirante".