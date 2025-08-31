Qualificazioni Europa Cup femminile, Hibernian avversario dell'Inter

Sorteggiati anche gli accoppiamenti del primo turno di qualificazione alla UEFA Women's Europa Cup, la nuova competizione internazionale introdotta quest'anno dalla UEFA. L'Inter, che ha chiuso al terzo posto il girone di qualificazione alla Champions ospitato a Milano, affronterà le scozzesi dell'Hibernian, con gara di andata in casa tra il 10 e l'11 settembre e ritorno la settimana successiva. Le 11 vincenti del primo turno raggiungeranno le 12 squadre già qualificate al secondo turno e le nove perdenti il terzo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League.