Roma, De Rossi: "Oggi sofferto tanto, ma c'era un rigore su Zalewski"

ROMA

Il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 di Lecce: "Il derby? Sarà come sempre una sfida sentitissima"

Daniele De Rossi ammette di non aver visto la versione migliore della sua Roma dopo lo 0-0 maturato a Lecce: "Abbiamo sofferto tanto, sia la loro fisicità sia la loro capacità di andare sulle seconde palle - le parole del tecnico giallorosso a Dazn -. Dobbiamo migliorare, perché spesso si riduce tutto ai duelli e all'essere ruvidi. Se la squadra non è capace di giocare queste partite un po' sporche poi soffre. Sapevamo che sarebbe stato difficile, questo è un campo tosto e ci sta soffrire un po' di più. Abbiamo avuto un po' di carenza anche in fase di costruzione, siamo andati troppo centrali, mentre l'avevamo preparata cercando di andare più con palle larghe. Noi dobbiamo cercare le partite il più equilibrate possibile, perché sappiamo che le occasioni poi le creiamo".

Si è poi discusso di un contatto in area tra Zalewski e Falcone, giudicato come un normale scontro di gioco dall'arbitro Marcenaro, ma che la panchina della Roma avrebbe voluto venisse punito col penalty: "Dal campo non ho visto niente, ma sul tablet ho visto che c'era un rigore netto che non ci è stato dato. Peccato, perché sarebbe stato importante vincere una partita così sporca. Ci sono squadre che hanno vinto campionati o si sono salvate grazie a vittorie in partite così. A me piace un calcio in cui questo non è rigore, per carità, ma le regole devono essere sempre le stesse, perché se si può passare sia col rosso sia col verde poi si fanno gli incidenti...".

Infine si è parlato del derby della prossima giornata, il suo primo da allenatore, e del recupero di Paulo Dybala in vista della stracittadina: "La settimana del derby è già iniziata. Abbiamo poco tempo per prepararla, tra l'altro loro avranno un allenatore molto diverso da quello di prima, di cui avremo visto solamente due partite (quelle contro la Juventus, ndr). Sarà una partita sentitissima come sempre e molto complicata. Dybala? L'ho messo dentro solo perché c'era la necessità, il minutaggio andava centellinato. Non lo avrei mai messo con un risultato già acquisito".