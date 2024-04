Serie A, Lecce-Roma 0-0: rallenta la corsa Champions di De Rossi

LECCE-ROMA 0-0

I ragazzi di Gotti creano di più ma sprecano tantissimo, i capitolini si salvano ma non tengono il passo del Bologna

Lecce-Roma, le immagini del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Lecce nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. I capitolini soffrono molto l'intraprendenza dei ragazzi di Gotti nel primo tempo, ma se la cavano rischiando tutto sommato poco e colpendo anche un palo con Angelino sugli sviluppi di calcio piazzato. Nella ripresa le squadre si allungano e le occasioni non mancano, specialmente per i padroni di casa, che però sciupano tanto e non riescono a sbloccarla. I ragazzi di De Rossi non tengono il passo del Bologna, rosicchiano un punticino alla Juve terza, ma restano a -5 dal quarto posto occupato dai rossoblù.

LA PARTITA

De Rossi non rischia Dybala e si affida a Zalewski e Baldanzi come supporti offensivi per Lukaku, mentre Gotti tiene in panchina Banda affidandosi alla coppia Piccoli-Krstovic in avanti. Il match parte su ritmi piuttosto blandi: all'11' Baldanzi spaventa Falcone con un tiro dal limite fuori di poco, mentre al 22' è Piccoli a sprecare un'ottima chance, calciando a lato invece di servire due compagni ben piazzati in area dopo un errore in uscita dei capitolini. I padroni di casa crescono nella seconda metà di frazione e cominciano a mettere pressione a una retroguardia romanista che va in affanno con grande facilità. Al 28' De Rossi trema su un'incursione di Gallo, che sfiora il palo dopo una deviazione, e pochi minuti dopo è Dorgu, sempre dalla sinistra, a costringere Svilar all'intervento sul primo palo. La Roma sbaglia tanto soprattutto in mezzo al campo, le verticalizzazioni di Paredes e Cristante sono spesso imprecise, Lukaku fatica negli uno contro uno contro la coppia Pongracic-Baschirotto e l'apporto degli esterni è quasi nullo. Al 40' e al 42' Piccoli ha altre due grandi chance per far male: centrale la prima conclusione dal limite, alta la seconda da posizione defilata e quasi impossibile. I ragazzi di De Rossi hanno un sussulto solo nei minuti di recupero, quando una punizione dal limite di Angelino pizzica il palo alla destra di Falcone e si spegne sul fondo.

A inizio ripresa nella Roma c'è Huijsen per Ndicka e anche qualche aggiustamento tattico in mezzo al campo per provare a dare più imprevedibilità alla manovra. La svolta non arriva e il match sembra un po' addormentarsi. Gotti inserisce Banda e Sansone, De Rossi risponde con Aouar ed El Shaarawy. Dopo i cambi le squadre si aprono, si allungano e al 68' il Lecce ha una chance enorme per sbloccarla in contropiede: Krstovic serve Dorgu completamente solo nel cuore dell'area, ma il danese apre troppo il piattone e calcia clamorosamente a lato. La Roma risponde con una magia di El Shaarawy che libera Aouar solo davanti a Falcone, ma l'uscita del portiere salentino è tempestiva e salva il risultato. A pochi minuti dal 90' entra anche Dybala, ma le ultime occasioni sono tutte di marca salentina: prima un gran tiro di Banda deviato in corner da Svilar, poi un'occasione clamorosa sciupata da Sansone, infine la traversa pizzicata da Oudin in pieno recupero. L'imbattibilità romanista prosegue, anche se con un po' di affanno. L'obiettivo Champions League, se cinque saranno i posti disponibili, resta ampiamente alla portata.

LE PAGELLE

Piccoli 6,5 - Disputa un primo tempo di grande generosità, pressando in continuazione e provando in ogni modo a far male alla Roma. Esce col rammarico per almeno un paio di grosse occasioni che avrebbe potuto gestire meglio.

Gallo 6,5 - Nel primo tempo è quasi incontenibile, approfitta degli spazi lasciati da Baldanzi per piazzare un affondo dietro l'altro e far traballare più di una volta la difesa avversaria. Cala un po' alla distanza, ma resta tra i migliori dei suoi.

Pongracic 7 - Ringhia su Lukaku per 90' non concedendogli mai un centimetro. Pulito negli anticipi, cattivo nelle chiusure, una prestazione sostanzialmente impeccabile.

Lukaku 5 - I compagni lo servono poco e male, lui soffre molto chiuso nella morsa di Pongracic e Baschirotto, non riuscendo mai a calciare verso la porta. Serata parecchio complicata.

Paredes 5,5 - Un primo tempo da dimenticare, tra errori in uscita, passaggi sbagliati e un generico senso di smarrimento che parte da lui e pervade tutta la squadra. Un po' meglio nella ripresa, ma la sua resta una prova al di sotto degli standard delle ultime partite.

Baldanzi 6 - Dei tre davanti è quello che ci prova un po' di più, si accentra spesso con l'obiettivo di servire i compagni nello spazio o calciare verso la porta, qualcosa di interessante lo crea, ma non abbastanza da far male.

IL TABELLINO

Lecce-Roma 0-0

Lecce (4-4-2): Falcone 6,5; Gendrey 6, Pongracic 7, Baschirotto 6,5, Gallo 6,5 (37' st Venuti sv); Almqvist 5,5 (17' st Banda 6), Blin 6,5, Ramadani 6, Dorgu 6 (27' st Oudin 6); Piccoli 6,5 (17' st Sansone 6), Krstovic 6,5.

Allenatore: Gotti 6,5

Roma (4-3-3): Svilar 6,5; Karsdorp 5,5 (38' st Celik sv), Mancini 6, Ndicka 5 (1' st Huijsen 6), Angelino 6; Cristante 5,5, Paredes 5,5, Bove 5,5 (19' st Aouar 5,5); Baldanzi 6 (38' st Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5 (19' st El Shaarawy 6).

Allenatore: De Rossi 5,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori:

Ammoniti: Ndicka (R), Piccoli (L), Baschirotto (L), Ramadani (L), Cristante (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Roma è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite di campionato con Daniele De Rossi alla guida, ottenendo 23 punti (7V, 2N, 1P); solo due allenatori ne hanno conquistati di più nelle loro prime 10 panchine alla guida dei capitolini in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Eusebio Di Francesco (24) e Rudi Garcia (30).

- Contro nessuna squadra il Lecce ha una percentuale più bassa di successi interni che contro la Roma (5.6%, come contro il Milan) tra le squadre affrontate almeno cinque volte in match casalinghi in Serie A (1V, 8N, 9P).

- Sia Roma che Lecce hanno pareggiato un match di Serie A con il punteggio di 0-0 per la prima volta in questa stagione. Inoltre, le due formazioni giallorosse non registravano un pareggio a reti inviolate in uno scontro diretto nel massimo campionato italiano dal 9 aprile del 2000.

- Contro Sassuolo e Lecce, la Roma ha ha tenuto la porta inviolata in due partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2023 (tre in quel caso, contro Sampdoria, Torino e Udinese).

- Contro Salernitana e Roma, il Lecce ha tenuto la porta inviolata in due partite di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2023 (contro Spezia e Monza in quel caso).

- Il Lecce ha conquistato cinque punti nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Roma (1V, 2N, 1P): tanti quanti ne aveva collezionati nei precedenti 12 confronti di massima serie al Via del Mare contro i capitolini (5N, 7P).

- Valentin Gendrey ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia del Lecce tra tutte le competizioni.

- La Roma ha schierato oggi la sua formazione titolare con l'età media più bassa in questa Serie A: 26 anni e 78 giorni.

- Il Lecce ha effettuato 16 conclusioni nel primo tempo di questa partita, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra prima frazione di gioco disputata dai salentini in questa Serie A. L'ultima volta che la formazione pugliese aveva fatto meglio nei primi 45' di un match di massima serie era stato il 16 aprile 2023 contro la Sampdoria (21).

- La Roma ha subito più di 15 tiri nel corso di un primo tempo di un match di Serie A per la seconda volta da inizio 2024 (18 alla 25ª giornata contro il Frosinone, 16 oggi contro il Lecce). Nei precedenti cinque anni solari (da inizio 2019), i capitolini non avevano mai concesso 15 o più conclusioni ai propri avversari nei primi 45' di partita nel massimo campionato italiano.