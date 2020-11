Roma: i Friedkin lavorano al ritorno di Totti, ma lui vuole un ruolo operativo

La Roma lavora al rientro in società di Francesco Totti. Dan e Ryan Friedkin avrebbero in mente per lui un ruolo di rappresentanza, da bandiera istituzionale del club, ma il 'Pupone' preferirebbe qualcosa di più operativo. Non è un mistero che ambisca al ruolo di direttore tecnico. Un faccia a faccia è sicuramente nei piani di entrambe le parti, ma le voci che parlavano di un incontro già avvenuto a fine ottobre sono state seccamente smentite dallo stesso Totti: "A oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma - ha detto al Corriere dello Sport - Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno".

Getty Images