Roma, chi è Felix Afena-Gyan: il 2003 che ha stregato Mourinho

LA STORIA

Rapidità, struttura fisica e mezzi importanti: dalla difficoltà di allenarsi in Ghana all'esordio in Serie A

Minuto 57 a Cagliari, Roma sotto di un gol contro i rossoblù e con la rosa contata dopo le decisioni di Mourinho post umiliazione in Norvegia. Fuori un terzino, Matias Vina, dentro un attaccante, ma non Carles Perez o Shomurodov bensì Felix Afena-Gyan, classe 2003 della Primavera giallorossa. La storia in prima squadra del ghanese è iniziata così, quasi a sorpresa e più presto del previsto perfino dal suo agente, nel momento più complicato della gestione Mourinho. Con la spensieratezza della sua età Felix ha lottato, corso e dato profondità alla squadra come chiesto dal proprio allenatore: "Ti renderò orgoglioso, per sempre grato" ha poi postato a fine partita nei confronti di Mou.

La Roma è stata brava a tenere i riflettori bassi sul giocatore della Primavera, ma puntandoci così seriamente da occupare uno slot da extracomunitario per portarlo a Trigoria lo scorso febbraio. Felix è il primo classe 2003 a giocare con la Roma in Serie A dopo essere cresciuto in Ghana non certo nella maniera più agevole possibile, senza però abbandonare studi e pallone. Notato dall'agente Oliver Arthur, Felix è passato all'EurAfrica Academy guadagnandosi poi l'opportunità in Italia. Obiettivo prima squadra, già indicato al suo tesseramento.

Prima però la Primavera di De Rossi per crescere e migliorare, molto prima che la chiamata di Mourinho per la prima squadra potesse anche solo essere immaginata, figurarsi l'esordio in Serie A. Coi coetanei sono sei gol in cinque partite, dopo i problemi di transfer, e una struttura fisica dominante che unisce rapidità a potenza muscolare.

La svolta è arrivata durante l'ultima sosta per le nazionali con Mourinho che ha iniziato a farlo allenare con più continuità con la prima squadra, restando colpito dalla fisicità e da una rapidità fuori dal comune, merito anche di un passato nell'atletica, caratteristica che gli ha permesso di firmare il contratto con la Roma dopo due mesi di prova a Trigoria. La sua strada è solo all'inizio, ma se il maestro ad indicargli la via è Mourinho, sicuramente è quella giusta.