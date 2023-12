Roma, buone sensazioni per Dybala: contro la Juve può partire dal 1'

VERSO JUVE-ROMA

L'argentino è guarito dalla lesione muscolare, deciderà con Mourinho se scendere in campo dall'inizio allo Stadium

Paulo Dybala è guarito completamente e a dirlo sono le due risonanze magnetiche a cui l'argentino è stato sottoposto per controllare lo stato della lesione muscolare. La sua presenza contro la Juventus è certa, ma quel che José Mourinho e il giocatore stesso non hanno ancora deciso è se la Joya potrà scendere in campo nel suo vecchio stadio dal primo minuto o se sarà più prudente aspettare a gara iniziata. I segnali però sono positivi e, pur con la consapevolezza di non poter reggere il ritmo partita per novanta minuti, la possibilità per la Roma di presentarsi al cospetto della Juventus con la coppia Dybala-Lukaku è sempre più consistente.

La scelta è importante per Mourinho, da considerare bene e non per il valore assoluto del giocatore quanto per il cambiamento a livello tattico che la presenza dell'argentino porterebbe. L'apporto di Dybala in termini di qualità è assoluto, ma a livello difensivo sposterebbe dei meccanismi di copertura garantiti in maniera diversa dall'eventuale partenza dal primo minuto di El Shaarawy o Belotti.

Di questo e non solo Mourinho e Dybala parleranno fino anche alla rifinitura del match, con l'argentino che scalpita per tornare subito protagonista nello stadio che più lo ha amato. Il problema muscolare è alle spalle, toccherà allo stesso giocatore dire se si sente pronto o meno a una partita in ogni caso emozionante con un tuffo nel passato.