Roma, Antonucci e Pezzella rivali in amore

13/07/2019

Ex compagni in campo (nella Primavera della Roma), rivali in amore. E' questa la storia di Mirko Antonucci e Salvatore Pezzella, che questa estate si sono "contesi"la stessa ragazza, Aurora Fantacci. La giovane prima ha lasciato Mirko ed è andata in vacanza con Salvatore, ma al suo rientro nella capitale ha cambiato idea ed è tornata ancora con il suo ex. Tutto testimoniato dalle storie su Instagram.