Roma, altri guai: menisco rotto per Diawara, zigomo ko per Dzeko

TEGOLE GIALLOROSSE

Piove sul bagnato in casa Roma, che esce dalla gara contro il Cagliari con altre due tegole. Diawara ha riportato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e sarà operato lunedì mattina. Gli esami svolti a Villa Stuart mentre era ancora in corso la partita hanno escluso interessamenti dei legamenti, come si temeva invece inizialmente. Dzeko invece ha riportato la doppia frattura dello zigomo destro. Anche per lui intervento chirurgico lunedì. Per entrambi ancora da valutare i tempi di recupero.

Non c'è pace, dunque, per l'infermeria giallorossa. Una maledizione che sta "decimando" la squadra di Fonseca, alle prese con tanti problemi fisici anche piuttosto gravi. Dopo la rottura del crociato, a Trigoria l'ultimo della lunga lista degli indisponibili a lungo termine era Zappacosta, ma ora l'elenco dei giallorossi costretti ai box si è allungato ulteriormente con Diawara e Dzeko. In casa Roma ormai è allarme infortuni.

