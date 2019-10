La Roma perde Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro

La maledizione infortuni non si placa in casa Roma: Davide Zappacosta si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l'allenamento a Trigoria, in maniera del tutto fortuita. Dopo gli infortuni di Pellegrini e Mkhitaryan in settimana, anche il terzino in prestito dal Chelsea si è fermato e gli esami strumentali hanno confermato la peggior diagnosi ipotizzata. La sua stagione alla Roma è già finita.

Roma, maledizione crociato lapresse

Getty Images

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

Getty Images





lapresse

Getty Images

Getty Images

lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte